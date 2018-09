'Alcoholisten zorgen voor overlast op Elandsgracht'

Na de herinrichting is de Elandsgracht een stuk toegankelijker geworden voor voetgangers. Maar dit brengt wel een nieuw probleem met zich mee: naast voetgangers trekt de straat steeds meer alcoholisten aan.

Ondernemers die zich in de Elandsgracht hebben gevestigd ondervinden dan ook steeds meer last van deze groep, zo meldt De Telegraaf. Mark Bollen, eigenaar van café de Eland, zei tegen de krant: 'De meeste zijn rustig hoor, maar in de loop van de dag wordt de sfeer grimmig. Dan beginnen ze te brallen, te bedelen, te bedreigen en te intimideren. Ze gooien soms ook met bier en vallen het personeel van de horeca en winkels lastig. Dan verpesten ze het.'

Een oorzaak die wordt genoemd is dat er veel zitbankjes in de straat zijn, waar de alcoholisten af en toe hun roes op uitslapen. De ondernemers willen graag dat er actie ondernomen wordt, maar een alcoholverbod is moeilijk te verkrijgen.

Bewijsmateriaal

De politie wil daarvoor eerst meer bewijsmateriaal zien van de overlast die de alcoholisten veroorzaken. Ondernemers maken al foto's, maar de café-eigenaar vreest dat dit niet genoeg is: 'Als je gewoon iemand ziet zitten op een foto, zegt dat niks. Maar we willen dat er actie op ondernomen wordt. Dus we doen het, maar ik vrees dat het heel lang gaat duren.'

Een actie die een deel van het probleem zou kunnen oplossen, is het inklappen van de bankjes. Dat kan nu al, maar wordt nog niet gedaan. De ondernemer denkt dat hier misschien al snel op ingespeeld kan worden.