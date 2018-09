Buren over Jawed S.: 'Onopvallende jongen die altijd aan het voetballen was'

Jawed S. die verdacht wordt van de terroristische steekpartij op het Centraal Station van afgelopen vrijdag, heeft enige tijd in een opvanghuis voor probleemjongeren gewoond.

De voormalige buren van S. vertellen dat vandaag aan AT5. Jawed S. woonde in het opvanghuis in de Duitse plaats Piesport in Rijnland-Palts.

Huis voor probleemjongeren

Volgens een buurman woonde Jawed S. in het huis toen hij 15 of 16 jaar oud was. In het huis werden ook andere probleemjongeren opgevangen. Sommigen met de Duitse nationaliteit, maar er woonden ook Syrische jongeren en jongeren met, net als Jawed S., de Afghaanse nationaliteit.

Volgens een buurman was S. een rustige jongen die altijd buiten was. 'Hij was iedere dag aan het voetballen'. Er waren wel eens problemen met de jongeren. De politie is vaker aan de deur geweest, maar volgens de man zou dat met name voor de Duitse jongeren geweest zijn.

'Vriendelijke jongen'

'Hij was een onopvallende maar vriendelijke jongen, die gewoon meedeed met de rest.' S. woonde al enige tijd niet meer in Piesport. Hij zou verhuisd zijn naar een plaats in de omgeving van de Duitse stad Mainz.

Jawed S. werd vrijdag door agenten neergeschoten nadat hij twee Amerikaanse toeristen had neergestoken. De Duitse politie heeft bij de doorzoeking van zijn woning een testament gevonden. 'Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven', heeft zijn advocaat verklaard.

Maandag werd bekend dat Jawed S. langer in voorlopige hechtenis blijft.