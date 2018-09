Nieuwe versie Mein Kampf geeft context aan denkbeelden Hitler

Het is één van de meest omstreden boeken in de geschiedenis, Adolf Hitlers Mein Kampf. Tot twee jaar geleden was het boek verboden en deze week verschijnt er een bijzondere uitgave, voorzien van historische context en wetenschappelijk commentaar.

In zijn boek haalt Hitler bijvoorbeeld uit naar de 'infiltratie in de cultuurwereld door de Joden', een ziek verschijnsel vond hij. 'En wanneer men maar voorzichtig in zulk een gezwel sneed, vond men, als een made in rottend lijf, een Joodje, dat dikwijls knipperde in het plotselinge licht.'

Hitlerkenner Willem Melching heeft het boek voorzien inleidingen om Mein Kampf van context te voorzien. De Duitse cultuur binnendringende maden, waren eigenlijk Joden die gewoon aan het integreren waren. 'Maar Hitler probeert dat dus zo te plooien, dat het lijkt alsof Joden overal achter zitten. En in zo'n inleiding kun je een lezer daarop attend maken. En dat doe ik dan ook.'

Geschiedenis brengen zoals het is

De hernieuwde discussie over het al dan niet in stand houden van het verbod op het boek begon met de verkoop door de Totalitarian Art Gallery. Tot aan de Hoge Raad verdedigde eigenaar Michiel van Eyck succesvol zijn recht om het boek te mogen verkopen. Hij vindt dergelijke toelichting niet zo nodig. 'Mensen die dit kopen zijn oud en wijs genoeg om te begrijpen dat je het niet serieus hoeft te nemen. Ik geef de geschiedenis door, het moet beschikbaar zijn in z'n originele vorm.'

Maar juist de context maakt het boek van een verhaal van een extreme gek tot een verklaring voor de Tweede Wereldoorlog, vindt Willem Melching. 'Dat zeg ik in die inleiding ook geregeld dat heel veel mensen in die tijd ook zo dachten. Wij lezen nu Hitler en denken wat een nare man. Maar die oorlog en het degraderen van joden als tweederangsburgers staat bij voorbaat vast. En dat lees je in dit boek.'