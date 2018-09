Amerikaanse slachtoffers: 'Dankbaar voor inzet hulpdiensten'

De Amerikaanse slachtoffers van de terreurdaad van Jawed S. zijn de Nederlandse hulpdiensten dankbaar voor hun inzet.

'De politie is de hele tijd meelevend en aan de zijde gebleven van de slachtoffers. We kunnen ze niet genoeg bedanken voor wat ze hebben gedaan om hun leven te redden', zo valt te lezen in een verklaring van de Amerikaanse ambassade. 'Ze willen ook de medewerker bij de informatiebalie bedanken, die meteen hulp bood na het incident.'

De twee Amerikanen werden vorige week vrijdag rond het middaguur neergestoken door Jawed S. in de westtunnel van CS. Zij raakten zwaargewond. S. ging er vandoor, maar werd kort daarop neergeschoten door de politie. Hij raakte niet levensgevaarlijk gewond aan zijn onderlichaam. De politie noemt de aanval een terroristische daad.

