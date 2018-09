Aalsmeer kwaad over nachtvluchten Schiphol: 'Onacceptabel'

De gemeente Aalsmeer heeft in een brief aan het minister van Infrastructuur en Waterstaat geklaagd over de nachtelijke vluchten vanaf en naar Schiphol.

Begin augustus besloot minister Cora van Nieuwenhuizen dat er tussen september van dit jaar en half juni volgend jaar ook 's nachts gevlogen mag worden vanaf de Aalsmeerbaan van de luchthaven. Dit was eerst verboden.

Aalsmeer heeft 'ernstige bezwaren' tegen dat besluit. 'Nergens liggen woongebieden zo dicht op de baan als hier. (...) De leefbaarheid in dit gebied staat dan zwaar onder druk', stelt wethouder Robbert-Jan van Duijn.

Overdag zou er volgens de wethouder al vrijwel continu gevlogen worden vanaf de baan. Door het besluit van de minister zou de bewoners 'de zekerheid worden ontnomen dat zijn in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken blijven'. 'Dat vinden wij onaceptabel', schrijft Van Duijn.

De nachtelijke vluchten zouden nodig zijn omdat de verkeerstoren op Schiphol wordt verbouwd.