Journalist Henk Spaan maakt boek over Nouri

Schrijver en journalist Henk Spaan gaat een boek over Ajax-voetballer Abdelhak 'Appie' Nouri schrijven. De hoofdredacteur van voetbalblad Hard Gras sprak met belangrijke personen uit het leven van de voetballer die al ruim een jaar in een ziekenhuis ligt.

Zo sprak Spaan met de ouders van Nouri, zijn trainers en beste vrienden op school. Logisch, want Spaan en Nouri komen uit dezelfde wijk. Beiden groeiden op in Geuzenveld-Slotermeer. Spaan kent dus de pleintjes en veldjes waar Nouri tijdens het opgroeien, voetbalde.

Het boek moet medio oktober in de schappen liggen.

Het veelbelovende talent zakte in juni 2017 in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Uiteindelijk bleek dat de voetballer ernstige hersenletsel had opgelopen door het zuurstoftekort. De kans op herstel is minimaal.