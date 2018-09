'Politieteams zijn onderbezet, we kunnen te weinig doen'

Agenten voerden vanochtend actie in de binnenstad en bij uitvalswegen.

Ze protesteerden met banners en flyers tegen de hoge werkdruk. 'Het sterkteprobleem in Amsterdam is echt enorm', vertelde Fred Driessen van vakbond ANPV. 'Teams zijn gewoon onderbezet. We kunnen gewoon echt niet meer de dingen doen die we zouden moeten doen en zouden willen doen.'

PvdA-raadslid Sofyan Mbarki sprak met de actievoerende agenten bij het Centraal Station. Een van hen vertelde het raadslid dat een gemeentelijke handhaver soms meer verdient dan een hoofdagent. 'Dat zijn natuurlijk wel dingen waar we echt goed naar moeten kijken', vond Mbarki.

Vakbond ACP wilde eerder spandoeken ophangen waar op stond dat er 'geen politie' zou zijn, maar kwam daar vanwege de aanslag op het Centraal Station op terug. Driessen zei dat er vanochtend genoeg politie was. 'Het is zeker veilig, maar het kan soms even duren voordat we er zijn.'

Reizigers stoorden zich niet aan de actie bij het station. 'Het is juist de goede plek. Hier moet meer politie komen om dat soort zaken (de aanslag van vrijdag, red.) te voorkomen.'