Bewoners Amstelveenseweg boos over uitgestelde werkzaamheden: 'Totale waanzin'

Buurtbewoners reageren vol ongeloof op het nieuws dat de werkzaamheden aan de Amstelveenseweg in Zuid zijn stilgelegd, omdat de uitvoering ervan veel langer gaat duren dan was gepland. 'Het is een litanie van ellende.'

Sinds 30 april wordt er gewerkt aan de Amstelveenseweg. Zowel het wegdek, de trambaan als de kabels en leidingen werden vervangen. Tegelijkertijd werd de weg tussen het Stationplein en de Zeilstraat opnieuw ingericht. Doordat de ondergrondse werkzaamheden meer tijd hebben gekost, is de gemeente genoodzaakt om de werkzaamheden uit te stellen en opnieuw in te plannen.

'Totale waanzin dat al die mensen die dit aan tafel al die tekeningen maken en dan zien dat het niet gaat lukken', briest een van de omwonenden. 'Het is een grote bende. Last, viezigheid, stof, lawaai. En nu zitten we de komende maanden nog steeds in een dump!'

De werkzaamheden zouden eigenlijk eind dit jaar klaar zijn, maar nu de werkzaamheden zijn opgeschort is het onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren. 'Bewoners zijn gedupeerd, de middenstanders zijn gedupeerd. Het is een litanie van ellende.'

Omdat er eerst een nieuwe planning gemaakt moet worden, wordt een gedeelte van de weg op 10 september vrijgegeven. Op 17 september is de hele weg weer begaanbaar. Op een later moment gaat de weg opnieuw op de schop.