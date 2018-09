Petitie roept op tot boycot 'vrouwonvriendelijke' DJ Konstantin op ADE

De komst van de Duitse dj Konstantin op ADE doet veel stof opwaaien. Inmiddels is er een petitie gestart tegen de drie boekingen die tijdens ADE op de agenda staan.

De dj raakte vorig jaar in opspraak na een interview dat hij gaf aan Groove Magazine. Daarin zei hij dat vrouwelijke dj's 'vaker slechter zijn dan mannen' en dat het 'oneerlijk is dat vrouwelijke dj's zo vaak gepromoot worden'.

Konstantin kreeg na de publicatie van het interview veel kritiek. In een later interview zei hij spijt te hebben van zijn uitspraken. Volgens de Duitse dj had hij de uitspraken 'off the record' gedaan en zou de desbetreffende journalist zijn 'humor niet hebben begrepen'.

Boycot

Voor de initiatiefnemers is dat geen reden om de dj niet te boycotten tijdens ADE. Konstantin staat op 20 oktober in Mediahaven en in Het Sieraad. Ook staat hij op 21 oktober met zijn label Giegling in het SkateCafe. Via de petitie wordt opgeroepen om de dj van de line-ups te halen.

De petitie is al door tientallen mensen ondertekend.