Bloemen en kaartjes voor woning Zeeburg waar dode man werd gevonden

Voor de woning op Zeeburg waar afgelopen weekend een levenloos lichaam werd gevonden liggen nu bloemen en kaartjes met emotionele boodschappen.

Op zaterdag werd er in een woning aan de C.J.K. van Aalststraat een dode man gevonden. Het slachtoffer werd gevonden door zijn familie die toen net thuiskwam van een vakantie. Het 44-jarige man bleek met meerdere messteken om het leven gebracht.

Voor de woning liggen inmiddels bossen bloemen en kaartjes. 'Je gaat nooit dood in onze harten', staat er in het Spaans op één van de kaartjes geschreven. 'Gisteren nog aan mijn zijde, vandaag in de hemel, morgen voor altijd samen', staat er op een ander.

Het is onduidelijk waarom de man om het leven is gebracht. De politie is daarom nog steeds op zoek naar getuigen.