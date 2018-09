Nederlandse modeontwerpers en nieuw talent op Amsterdam Fashion Week

Vanavond start de Amsterdam Fashion Week op het Museumplein. Tijdens het evenement staat het plein in het teken van mode, waarbij verschillende ontwerpers hun werk laten zien.

Niet alleen grote namen zoals Zoe Karssen en David Laport geven hier hun show, ook studenten en net-afgestudeerde ontwerpers laten in de show Lichting 2018 hun werk zien tijdens het vier dagen durende modespektakel. AT5 sprak met de net afgestudeerde Jessica van Halteren en met rising star Ninamounah.



Net afgestudeerd

Jessica van Halteren is één van de veertien finalisten die tijdens Lichting 2018 haar eigen werk mag laten zien. De jonge ontwerpster is net afgestudeerd aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI).



Zelf had ze niet gedacht dat ze dat ze nu al op de Amsterdam Fashion Week zou staan. 'Ik dacht dat ik een dag na mijn afstudeershow een week lang geen naaimachine aan zou raken.' Toch moest ze al snel weer aan de bak toen ze werd uitgekozen als een van de finalisten van Lichting 2018.



'Nieuwe manier van werken'

Opvallend aan Jessica's ontwerpen is dat ze die na haar show direct weer afbreekt. 'Dat is eigenlijk best radicaal, maar het is voor mij een nieuwe manier van werken'. De ontwerpster ziet het namelijk niet zitten om haar werk na de shows ergens op te slaan en er niets meer mee te doen. 'Ik wil namelijk dat mensen beseffen dat ze een ontwerp dat af is kunnen transformeren tot iets nieuws'.



Londen en Parijs

De 27-jarige Amsterdamse modeontwerpster Ninamounah stond vorig jaar nog, net als Jessica nu, in de show van Lichting 2017. Ook won ze vorig jaar de Frans Molenaar-prijs en deed ze dat jaar twee modeshows, waarvan één in Londen en één in Parijs. Morgen staat het bezige bijtje in het avondprogramma van de Amsterdam Fashion Week. 'Het is snel gegaan, ja', geeft Ninamounah toe. 'Het voelt alsof ik het afgelopen jaar tien jaar ouder ben geworden'.



Opmerkelijk is dat ook Ninamounah haar best doet om, zoals ze het zelf zegt, 'tegenpolen te gebruiken in haar werk', zoals bijvoorbeeld in materialen. Zo recycled ze regelmatig leer uit motorpakken en leer van banken, die op een 'chique manier' worden hergebruikt. 'Waarom ik dat doe? Nieuw leer vind ik angstaanjagend. Het gaat om materiaal dat zelf heeft geleefd en ik vind het respectvol om dat niet weg te gooien, maar gewoon opnieuw te gebruiken.'



'Reden om iets te maken'

Het lijkt een trend te zijn, maar als de net afgestudeerde Jessica gevraagd wordt of duurzaam en innovatief een ongeschreven regel is bij de nieuwe generaties modeontwerpers, reageert ze bedachtzaam. 'Dat niet zozeer, maar ik merk wel dat jonge ontwerpers altijd een reden nodig hebben om iets te maken en dat heel goed willen verantwoorden'.



Ninamounah laat vooral weten dat je eigen gevoel bepalend is voor of iets aanslaat of niet. 'Het klinkt een beetje cliché, maar ik weet inmiddels dat je altijd je instinct moet vertrouwen'. Ook zegt ze dat elke ervaring goed is. 'Eigenlijk moet je niets verpesten tijdens de show, maar als je fouten maakt, word je daar alleen maar beter van. Mijn ervaring is dat er dan altijd iets nieuws uitkomt dat veel beter is.'



Diverse show

Veel kan Ninamounah nog niet vertellen over haar show, wel belooft ze dat het 'zeer divers' gaat worden. Dat gaan we niet alleen zien in haar kleding: 'Mijn modellen bijvoorbeeld zijn kinderen, maar ook ouderen die nog nooit op de catwalk hebben gestaan.'



Van Halteren heeft ook opvallende modellen, de 'generaal van de show' is namelijk een koelkast die een op maat gemaakte jas draagt uit gerecyclede mannenpakken. 'Maar de rest van mijn werk wordt wel gedragen door menselijke modellen'.

Videoscherm

Het werk van Jessica van Halteren is tijdens de Lichting 2018 te zien op vrijdag om 16.30 uur. Op dezelfde dag is de modeshow van Ninamounah te bewonderen vanaf 21.00 uur. Mensen die geïnteresseerd zijn in één of meerdere shows kunnen op het Museumplein meekijken via het videoscherm.