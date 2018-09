'Onacceptabel' slechte KLM-piloot op non-actief: 'Gevaar voor vliegveiligheid'

Een piloot die al bijna tien jaar voor luchtvaartmaatschappij KLM werkt is op non-actief gesteld. De vrouw bleek helemaal niet in staat om een vliegtuig te vliegen.

Dat kwam aan het licht toen de vrouw, die al jaren vloog op de grote Boeing 777 als tweede co-piloot, een promotie wilde naar first officer. Een tweede co-piloot is meestal de vlieger die de captain en co-piloot ondersteunt mocht vermoeidheid of ziekte een rol spelen.

Lees ook: Dronken piloot vlak voor vertrek vlucht uit vliegtuig gehaald

De vrouw wilde echter wel zelfstandig gaan vliegen en liet dat weten aan haar werkgever, meldt De Telegraaf. Dat opende een beerput die voor de vrouw maar beter dicht kon blijven. De piloot kon namelijk niet zelfstandig vliegen. Sterker nog, ze was een gevaar voor de vliegveiligheid als ze in de cockpit aanwezig was.

Onvoorspelbaar vlieggedrag

'Haar basisvaardigheden schieten tekort en ook haar prioriteitstelling laat te wensen over. Haar vlieggedrag is onvoorspelbaar en niet consistent, informatieverwerking is onder de maat', werd eerder genoteerd door een trainingsmanager.

Lees ook: Drinkende piloot aangegeven door collega's op Schiphol

Drie keer kreeg de vrouw de kans om te verbeteren, maar niks hielp. Een schorsing was het gevolg. De vrouw pikte dit niet en stapte naar de rechter. Niet verrassend: de rechter gaf KLM gelijk. En ook de vliegmaatschappij blijft keihard. 'Er gaat te veel mis. Onopleidbaar’, is het keiharde oordeel van de opleidingsbaas.

Hoe het kon dat de vrouw nooit gecontroleerd werd op haar vliegcapaciteiten, wil KLM niet op ingaan.