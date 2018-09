Amsterdam opnieuw 'moordhoofdstad' ondanks dalende cijfers

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag in de stad is het afgelopen jaar gedaald ten opzichte van 2016. In 2017 werden er in Amsterdam zestien moorden gepleegd tegenover 24 in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Amsterdam blijft wel de twijfelachtige eer houden van 'moordhoofdstad' van Nederland. In geen andere stad in Nederland komt moord of doodslag vaker voor. Rotterdam volgt daarachter, daar werden in 2017 veertien mensen om het leven gebracht. Een flinke stijging, want in 2016 waren dat er 'slechts' acht in de Maasstad.

Lees ook: Stijging aantal moorden in Amsterdam in 2016; landelijk juist minder slachtoffers

Tussen 2013 en 2017 werden er in de stad gemiddeld 2,3 mensen per 100.000 inwoners vermoord. Dat is bijna drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde van 0,8.

Het aantal moorden en doodslagen in Amsterdam schommelt de afgelopen vijf jaar. Naast 2016 was ook 2014 een uitschieter. Er werden toen 23 mensen omgebracht.

Lees ook: Meer doden, aantal liquidaties blijft gelijk: Hoe gewelddadig was 2016?

In totaal kwamen er in 2017 in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er vijftig meer dan het jaar daarvoor. De laatste vijf jaar daalde het aantal slachtoffers van moord en doodslag landelijk.