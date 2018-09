'Minnares' Donald Trump in de stad voor optreden bij RTL Late Night

Stormy Daniels, de Amerikaanse pornoactrice die een affaire zou hebben gehad met Donald Trump, is vanavond te gast bij RTL Late Night. Presentator Twan Huys praat een uur lang met Daniels over haar relatie met de Amerikaanse president.

Dat maakte Huys gisteren bekend in zijn programma, dat sinds dit seizoen in De Hallen opgenomen wordt. Ze is de enige gast vanavond en het lijkt erop dat de opnames voor de uitzending al geweest zijn.

Daniels staat al een tijd in het middelpunt van de belangstelling in Amerika. De pornoactrice zegt zelf in het verleden seks te hebben gehad met Donald Trump, die op dat moment getrouwd was. Tijdens de presidentsverkiezingen twee jaar geleden wilde Trump dit koste wat het kost verborgen houden.

Lees ook: Donald Trumps ' minnares' schittert in Amsterdamse seksbios: 'Gat in de markt!'

Hij zou zijn advocaat Michael Cohen op Daniels af hebben gestuurd. Zij claimt zelfs voor de ogen van haar dochter te zijn bedreigd. Cohen heeft verklaard dat hij de vermeende minnares van Trump 130.000 dollar (ruim 110.000 euro) heeft betaald om haar mond te houden over de affaire. Dit zou in strijd zijn met de campagnewetgeving.