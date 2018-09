Sportschool in Bos en Lommer ontruimd na brand

Bij een sportschool aan het Bos en Lommerplein is vanochtend een brand ontstaan. Daarbij is het pand ontruimd door de brandweer.

De brand is ontstaan in de kleedruimte bij de sauna van de sportschool. Hoe dat is gebeurd, is de brandweer nog aan het onderzoeken.

Inmiddels heeft de brandweer de brand onder controle. Ze zijn nog wel aan het controleren of er rookverspreiding is in omliggende panden. Niemand is bij het incident gewond geraakt. De sportschool gaat in 17.00 uur weer open.