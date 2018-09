Bezorgdienst Picnic ook van start in West: wachtlijst opent vandaag

De inmiddels razendpopulaire supermarkt-bezorgdienst Picnic is flink aan het uitbreiden in de stad. De online-winkelier is vanaf begin oktober ook in West en delen van Nieuw-West te vinden.

Wel opschieten, want de wachtlijst opent vandaag. Naar verwachting zit die wachtlijst binnen no time vol. Mocht je nou niet uitgekozen worden om de gelukkige goedkope koopjesjager te worden, dan moet je dus wachten.

Maar niet getreurd: Picnic heeft plannen om flink uit te breiden, van acht auto's naar vijftien en zeker veertig extra medewerkers.

De dienst rijdt al in een groot deel van Zuid, Oost en Zuidoost. Daar is het volgens het bedrijf een groot succes: duizenden huishoudens gebruiken de bezorgdienst. Opgericht in 2015, inmiddels heeft de dienst inmiddels half Nederland veroverd.