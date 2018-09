Amsterdamse Surinamers krijgen minder AOW door regelgeving

Veel Amsterdamse Surinamers krijgen minder AOW uitbetaald dan andere Nederlanders. Dat komt door regelgeving die eist dat de AOW op Nederlands grondgebied wordt opgebouwd. Veel Surinamers kwamen pas op latere leeftijd naar de stad en krijgen dus minder geld dan de 'witte buurman'.

Dus eist de Surinaamse gemeenschap reparatie van deze 'bittere armoede', staat geschreven in Het Parool. De gemeenteraad geeft de groep gelijk en erkent de onrechtvaardigheid, zo liet Rutger Groot Wassink weten.

Maar wat is er precies aan de hand? Elke Nederlander bouwt in een halve eeuw AOW op. Dat is ieder jaar ongeveer 2 procent. Voor de groep mensen die nog op hun 65'ste stopt met werken, is hun professionele leven begonnen op het vijftiende levensjaar.

Aankaarten in Den Haag

Veel Surinamers waren ouder dan 15 toen ze in Amsterdam aankwamen. De 65-jarige Roy Groenberg, die zijn verhaal doet aan de krant, laat weten dat hij 19 was toen hij in Nederland aankwam. Hierdoor mist hij zo'n 8 procent.

De gemeenteraad heeft beloofd de problematiek aan te kaarten in zijn overleg met ministers.