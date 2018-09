Bouw Woon Leef stort zich op innovaties in de bouw

De bouwvak is achter de rug en er wordt weer volop gewerkt op de bouwplaatsen. Ook Bouw Woon Leef gaat weer van start en kijkt deze maand naar het tekort aan bouwvakkers. Zijn de Amsterdamse bouwambities te realiseren en zijn er innovaties die daarbij kunnen helpen?

Bouw Woon Leef spreekt Lars Pater van IJbouw op een binnenstedelijke bouwplaats waar acht appartementen worden gebouwd. Het is inderdaad een uitdaging om personeel te vinden, stelt Pater. 'Maar via de bouwopleidingen en via het netwerk lukt het nog redelijk.'

Bouwleerling Redouan begrijpt niet waarom niet meer jongeren voor de bouw kiezen. 'Het is leuk, afwisselend en ik fiets met trots langs projecten waar ik aan gebouwd heb.'

Pater denk dat innovatieve methoden als prefab bouwen het werken in de bouw wel aantrekkelijker kunnen maken. 'Je kunt mooi en snel bouwen en dat motiveert natuurlijk.' Maar de ontwikkelingen gaan misschien niet zo snel als hij zou willen. 'Op het moment dat je bezig bent met een project moet en wil je door. Er is vaak weinig tijd om onderzoek te doen naar innovaties. Je ziet dat het dan in stapjes moet groeien.'



Bouw Woon Leef is de hele maand september op de bouwplaatsen te vinden.