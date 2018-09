Bewoners en ondernemers opgeschrikt door brand Bos en Lommerplein

De brand die vanochtend woedde in een sportschool aan het Bos en Lommerplein bleef niet onopgemerkt in de buurt. Naast dat de sportschool werd ontruimd, moesten ook meerdere bewoners en ondernemers hun pand verlaten.

'Ik dacht niets. Ik heb niet nagedacht. De brandweer was er. En toen ben ik gaan kijken. Eerst ben ik boven gebleven, maar toen riep de brandweer me naar beneden. En nu zit ik hier op een bankje,' aldus een buurtbewoonster.

Lees ook: Sportschool in Bos en Lommer ontruimd na brand

De rook die van de brand kwam, zorgde ook bij ondernemers voor overlast. 'We mogen weer open, maar er was achter wel even wat rooklucht. Daar hadden we ook wel wat last van. Vandaar dat de brandweer ook even alles kwam checken,' vertelt één van hen.

De brand was ontstaan in de kleedruimte bij de sauna van de sportschool. Hoe dat is gebeurd, is de brandweer nog aan het onderzoeken. Niemand is bij het incident gewond geraakt. De sportschool gaat vanmiddag om 17.00 uur weer open.