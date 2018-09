Curator moet straatkunst eerst beoordelen voordat reiniger het wegpoetst

Stadsreinigers kunnen vanaf eind dit jaar niet zomaar meer graffiti wegspuiten. Eerst moet er een 'stadscurator' kijken naar de kwaliteit van de straatkunst.

Dit stadscuratorium wordt waarschijnlijk eind dit jaar geïnstalleerd, laat burgemeester Femke Halsema weten in antwoord op vragen van GroenLinks. De partij trok aan de bel omdat een kunstwerk van Kamp Seedorf vorig jaar al na vijf minuten werd verwijderd.

Eerder werd een straatskunstwerk waarop Eberhard van der Laan te zien was per ongeluk verwijderd door een enthousiaste schoonmaker. Er zou in 2016 zelfs een kunstwerk van Banksy zijn overgeschilderd in de stad.

Iconisch

Om kwalitatieve straatkunst te beschermen komt in het vervolg eerst een stadscurator in actie. Dit gebeurt overigens alleen bij graffiti op gemeentelijke gebouwen of objecten. Als de curator vindt dat een kunstwerk mag blijven, is dat niet voor altijd. Ze worden dan 'tijdelijk gedoogd' en mogen alleen permanent blijven als ze 'iconisch' worden.

Een voorbeeld van straatkunst dat wel bleef, is te vinden op de Churchilllaan. Daar plaatste vorig jaar een straatkunstenaar een King Kong-figuurtje met een vliegtuig in zijn hand op een hoog standbeeld. De aap staat daar op dit moment nog steeds.