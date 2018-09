'Telefoon van vermiste Amsterdammer sprong plots aan'

Hulpdiensten hebben een teken van leven gekregen van de sinds 20 augustus vermiste Arjen Kamphuis. De telefoon van de 47-jarige Amsterdammer sprong tien dagen na zijn vermissing plots aan.

Dat meldt het AD. Kamphuis verdween in het zuiden van Noorwegen. Nadat het toestel geactiveerd werd, zijn de simkaarten verwijderd en is er vervolgens een Duitse simkaart in het toestel gegaan. De Noorse politie zoekt uit van wie dat nummer is.

Een speciale eenheid van de Noorse politie probeert hem op te sporen. Kripos is een politie-eenheid die vaker wordt ingezet bij vermissingen, daarnaast is Kripos gespecialiseerd in onderzoek naar georganiseerde misdaad.

Contact met familie

De politie denkt dat Kamphuis is gaan wandelen. Het gebied is populair onder hikers vanwege het ruige terrein. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de Noorse autoriteiten en de familie van Kamphuis.

Kamphuis is een cybersecurityspecialist. Hij heeft vaker lezingen over het onderwerp gegeven.