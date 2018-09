Halsema: 'Een vrouw die sluier wil dragen moet gerespecteerd en beschermd worden'

Burgemeester Femke Halsema heeft zich sterk uitgesproken voor de geloofsvrijheid in haar stad en Nederland tijdens de raadscommissie donderdag in de Stopera. 'Het is het recht van elk mens om te kunnen geloven wat 'ie wil en zich daar beschermd in te voelen.'

Daar voegde ze aan toe dat het vrouwen, als het aan haar ligt, vrij staat om een hoofddoek te dragen. Maar dat de vrijheid ophoudt waar mensen anderen dwingen. 'Ik vind dat, in Nederland, een vrouw die een sluier wenst te dragen, daarin gerespecteerd en beschermt dient te worden. Maar als een vrouw gedwongen wordt door een ander om een sluier te dragen, dan hebben wij een probleem', aldus burgemeester Halsema.

Waar iemand het doel heeft anderen zijn of haar geloof op te leggen, daar ligt volgens de burgemeester een duidelijke grens. 'Op het moment dat u bijvoorbeeld de rechte leer op wil leggen aan anderen, dan treedt u buiten de geloofsvrijheid. Is er sprake van dwang of intimidatie, dan kan de geloofsvrijheid niet langer een argument zijn voor uw opvattingen of gedrag.'

Femke Halsema deed haar uitspraken vandaag tijdens een debat over de aanpak van radicalisering in de stad.