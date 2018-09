Justine le Clerq: 'Vul ramen in Wallengebied met videobeelden'

De huidige staat van de Wallen is al tijden voer voor discussie: de drukte zorgt voor een onhoudbare situatie voor de bewoners. Het verplaatsen van het prostitutiegebied zou een goede oplossing kunnen zijn, bepleiten sommigen.

'In zo'n grote stad als Amsterdam wil je altijd dat dienstverlening verspreid is over de stad, je zet niet de Albert Heijn op één plek neer. Dat geldt ook voor de seksdienstverlening', vertelt Justine le Clerq van sekswerkerscollectief My Red Light in AT5's Stelling van Amsterdam.

'Maar niet door buiten de stad een of andere gigantisch erotisch centrum neer te zetten, want daarmee krijg je opnieuw andere problematiek. Het beste is om binnen de seksindustrie te werken met hele kleine projectjes.'

Geprojecteerde prostituees?

Ook stelt Le Clerq voor om de ramen in de straten waar het het drukst is te vullen met videobeelden en dat de dames zelf in kleine steegjes staan. 'Want echte klanten gaan zo'n passage in en al die gezinnen met kinderen niet.'

Le Clerq ging in discussie met Wallenbewoner Willem Oosterbeek en gids Raoul Serree over de stelling 'Verplaatsing van het prostitutiegebied is goede oplossing voor drukte op de Wallen'.

Dames zijn magneet

Oosterbeek is het er mee eens: 'De dames fungeren als een magneet voor een heel groot publiek om naar dit deel van de stad te gaan. Het wordt teveel gewoon.' Als bewoner ervaart hij zoveel overlast dat het onhoudbaar wordt.

Serree denkt dat deze oplossing maar even helpt en heeft een heel andere oplossing voor de drukte in dit gebied: 'Het moet gewoon duurder worden in de stad waardoor die toeristen hopelijk voor een andere stad kiezen. De gemeente moet stoppen met het faciliteren van toeristen.'

