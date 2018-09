Sneijder onder de indruk van afscheid in stijl in Johan Cruijff Arena

Na zestig minuten voetballen zat de interlandcarriére van Wesley Sneijder er gisterenavond dan toch echt op. Hij nam afscheid in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd van Peru. Na afloop sprak de recordinternational van een 'droomafscheid'.

'Ik heb genoten van elk moment. Het is een fantastische avond geweest en ook nog met een overwinning. Dat is altijd belangrijk. De goal viel laat, maar zal er wel aan te komen. Al met al een fantastische avond', aldus de oud-Ajacied na afloop van de wedstrijd.

Het afscheid in de Johan Cruijff Arena deed de nummer 10 veel. 'Het besef dat het voorbij is en als je dan de beelden ziet van dierbaren die wat over je zeggen. Dat is mooi om te zien. Dan is het besef daar dat het ook echt afgelopen is. Ik heb genoten van vanavond en dus in stijl afscheid genomen.'

Sneijder was ook al duidelijk over hoe hij in de toekomst naar het Nederlands elftal zal gaan kijken. 'Ik ga op het Oranjeplein staan met jou samen. Moeten ze zich wel eerst nog even kwalificeren.'

Ook Ajax-verdediger Matthijs De Ligt was onder de indruk van het afscheid van Sneijder. 'Het was een mooie avond natuurlijk. Het stond vooral in het teken van Wesley dus dat was prachtig. Wesley heeft mij veel wijze adviezen gegeven. Hij is echt een voorbeeld voor elke Nederlandse sporter.'