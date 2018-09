Kans op chaos bij computerstoring Schiphol blijft aanwezig

Schiphol is niet voorbereid op een grootschalige ict-storing. In De Telegraaf valt te lezen dat het - net als afgelopen zomer - nog altijd goed mis zal gaan mocht de luchthaven getroffen worden door zo'n storing.

Dat meldt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) naar aanleiding van kamervragen van D66. De minister legde uit dat er wel degelijk een back-upsysteem is, maar dat dat systeem niet geschikt is om de hoeveelheid verkeer af te handelen.

Een systeem die die informatie wel aan kan is al aangeschaft, maar heeft nog zeker twee jaar nodig om volledig functioneel te zijn. Tot die tijd blijft de luchthaven kwetsbaar, aldus de krant.

Goed mis

Het ging twee keer goed mis het afgelopen jaar. Bij de storing in april ontstond een ware chaos. Tijdens één van de drukste dagen op de luchthaven viel de stroom uit. Dit zorgde voor lange wachttijden, vertragingen, annuleringen op de luchthaven en dus duizenden gestrande reizigers. Toen het in de ochtend nog niet was opgelost besloot Schiphol om veiligheidsredenen de luchthaven en de toegangswegen ernaartoe af te sluiten.

Lees ook: Minder vluchten op Schiphol door storing

Volgens onderzoeksbureau TNO stapelden de problemen tijdens en na de stroomstoring zich op omdat een noodstroominstallatie in Terminal 3 'afwijkende instellingen ten opzichte van andere noodstroomvoorzieningen kende.' Daarbij stonden drie groepen niet goed ingesteld en werd de maximale belasting van de noodstroomvoorziening overschreden.