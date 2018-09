Oud-minister Plasterk aan de slag als onderzoeker bij A'dam UMC

Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft een nieuwe job. De wetenschapper annex politicus gaat aan de slag als onderzoeker bij Amsterdam AMC.

De politicus met de welbekende hoed gaat medicijnen ontwikkelen, die op maat zijn ontwikkeld voor de patiënt. Dat sluit goed aan bij zijn andere functie als Chief Scientific Officer bij een ander Amsterdams bedrijf.

Plasterk blijft nuchter: 'In feite is dit een herbenoeming. Ik ben al eerder hoogleraar geweest bij het AMC. Mijn eerdere leerstoel was Moleculaire Genetica, mijn vakgebied is het DNA-onderzoek', aldus de PvdA'er.

De oud-minister kwam in 2017 nog in opspraak wegens een tuinhuisje bij zijn woning in Oost. Dat had hij niet mogen bouwen. De gemeente had hiervoor weliswaar toestemming gegeven, maar dit bleek later ten onrechte. Het perceel van de voormalige dienstwoning van de stationschef van het Muiderpoortstation, dat de minister in 2015 kocht, mag namelijk niet worden bebouwd.