Moordverdachte Jos Brech bijgestaan door topadvocaat Gerald Roethof

De topadvocaat Gerald Roethof staat de verdachte van de moord op Nicky Verstappen bij. Jos Brech kwam gisteravond aan op Schiphol, nadat hij werd aangehouden in Spanje.

De strafpleiter - met een kantoor aan de Ceintuurbaan - is een regelrechte specialist in het strafrecht. Hij stond onder andere Lucas Boom bij. Daarnaast verdedigde hij de vrouw die haar baby naar beneden gooide in de Amsterdamse Bijenkorf.

DNA

Afgelopen maand maakte het OM bekend dat er een verdachte in het vizier is voor de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Snel werd de naam bekend van de verdachte, maar hij bleek al maanden vermist te zijn. De politie zocht in het geheim naar Brech, maar dat leverde niks op. Vervolgens hebben de autoriteiten de publiciteit opgezocht.

De man werd voor het laatst gezien in de Vogezen en zou een survival-expert zijn. Even later werd hij gespot in Noord-Spanje, waar hij vervolgens aangehouden werd. Hij zit nu vast in Vught.

