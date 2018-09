Marineterrein moet eerste open zwemwater in de stad worden

Het organiseren van de Amsterdam City Swim heeft de mensen van het Marineterrein op ideeën gebracht. Zij willen bij het terrein de eerste open water zwemplek binnen de ring openen.

Dat schrijft De Telegraaf. Voor de City Swim is het bureau Marineterrein al tijden samen met Waternet en de mensen van de City Swim aan het voorbereiden. Zo zijn ze aan het testen met een nieuw meetsysteem dat de kwaliteit van het water doorgeeft. Dit wordt gebruikt om te bepalen of de City Swim dit jaar door kan gaan.

Dat systeem zou in de toekomst ook kunnen worden gebruikt als bij het Marineterrein de open water zwemplek komt. 'Hoe leuk zou het zijn als we dat in de toekomst voor elkaar krijgen?,' aldus projectdirecteur Liesbeth Jansen tegen de krant.

Zondag is de zevende editie van de Amsterdam City Swim. Er is tot nu toe 1,3 miljoen euro ingezameld met het evenement.