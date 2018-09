Omstanders overmeesteren 16-jarige overvaller Jan Evertsenstraat

Een 16-jarige jongen die vanochtend een overval wilde plegen op een winkel aan de Jan Evertsenstraat in West is dankzij oplettende omstanders niet ver gekomen.

Rond 9.10 uur zag een omstander 'iets verdachts' in een winkelpand in de Jan Eef. Hij waarschuwde de politie en toen korte tijd later een overvaller de winkel uitrende werd deze door de omstander tegen de grond gewerkt.



Met hulp van twee andere passanten werd de overvaller in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. De jongen is aangehouden. Het bij de overval gebruikte nepwapen is in beslag genomen. De buit is terugbezorgd bij de winkelier.