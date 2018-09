Restaurant Johan Huizingalaan vermoedelijk beschoten; politie doet onderzoek

Een restaurant aan de Johan Huizingalaan, nabij het Sierplein, is vanochtend de locatie van een groot politie-onderzoek. In de ruiten van het etablissement zijn gaten te zien. De politie vermoedt dat het pand vanochtend om 02.50 uur is beschoten.

De hulpdiensten zijn een groot onderzoek gestart, maar kunnen nog weinig zeggen over wat er gebeurd is. Een buurtbewoner meldt aan AT5 dat het incident in ieder geval niet vanochtend, maar vannacht is gebeurd. 'Maar het zijn wel 100 procent kogelgaten', aldus de bewoner.

Doelwit

De Johan Huizingalaan is in korte al veel vaker het doelwit geweest van geweld. Zo werden medio augustus twee granaten gevonden en zijn twee zaken beschoten in vier dagen tijd.

Ook burgemeester Halsema was flink geschrokken van de reeks gewelddadige incidenten in de Johan Huizingalaan in augustus. 'Je kan hier niet meer van een incident spreken', zo zei ze in een interview met AT5.

