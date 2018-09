Transport kroongetuige Nabil B. naar rechtbank te riskant

Hij was graag fysiek aanwezig geweest om zijn strafzaak bij te wonen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, maar het Openbaar Ministerie (OM) vond het te riskant om kroongetuige Nabil B. naar de rechtbank te laten komen.

Dat bleek vanmorgen bij een inleidende zitting van het proces tegen B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie en een poging tot moord, begin vorig jaar in Utrecht.

Videoverbinding

'Hij heeft afstand moeten doen van zijn aanwezigheidsrecht. Nabil wil hier vandaag zijn, maar hij is hier nu alleen per videoverbinding. Het OM is niet bereid geweest hem vandaag naar de rechtbank te brengen. Die beslissing is zonder overleg met de verdediging genomen', aldus B.'s advocaat Wiersma.

Niet verantwoord

In een reactie stelt het Openbaar Ministerie dat het 'in verband met zijn veiligheid' niet verantwoord was om B. vandaag naar de rechtbank te transporteren. 'Dat betreuren wij ook. Er is hierover inderdaad geen overleg geweest met de verdediging. We zullen ons er zeker voor inspannen dat B. de komende zittingen ook fysiek aanwezig zal zijn. Ook wij vinden dat van groot belang. Meer dan deze toezegging kan ik niet doen', aldus het OM.

Moord NDSM-werf

Het is nog altijd onzeker of Nabil B. door wil gaan als kroongetuige in verschillende liquidatiezaken. Een week nadat het Openbaar Ministerie bekend maakte een deal te hebben gesloten met B. werd zijn broer doodgeschoten in zijn bedrijf op de NDSM-werf. 'Er is besproken dat de deal niet naar buiten zou komen tot het target van dit onderzoek (Riduan T.) zou zijn aangehouden. Maar het liep anders: de deal werd door het OM eerder naar buiten gebracht', aldus B.'s tweede advocaat Stapert.

Dilemma

Het dilemma dat Stapert in juni schetste, is nog altijd aan de orde van de dag: doorgaan kan betekenen dat meer van B.'s naasten gevaar lopen. Stoppen met verklaren zou kunnen betekenen dan de vermeende opdrachtgevers van de moord op zijn broer de dans ontspringen. 'Het dilemma is niet vereenvoudigd, maar juist verscherpt. Er wordt niet adequaat en doortastend gehandeld door de Staat en het ontbreekt aan een gevoel van urgentie.'

Afstandelijk

'De houding van de Staat, in dit geval het OM, in de richting van de familie van B. is afstandelijker, formalistischer en lijkt minder begripvol te zijn. Zeker als het gaat om hun toekomst. Reden voor B. om nog meer te twijfelen aan zijn positie als kroongetuige. De Staat beseft kennelijk nog altijd onvoldoende hoe diep dit ingrijpt op B. en zijn familie', aldus Stapert.

Gewetenswroeging

Nabil B. wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in Utrecht begin vorig jaar. Daarbij werd een man bij vergissing doodgeschoten. De groep waartoe B. behoorde probeerde een paar dagen later alsnog het oorspronkelijke doelwit te vermoorden. Nabil kende het slachtoffer dat bij vergissing werd doodgeschoten en kreeg naar eigen zeggen gewetenswroeging. Daarop ging hij in zee met Justitie.

De deal kan een doorbraak betekenen voor politie en justitie. De kroongetuige wijst Riduan T. en Saïd R. aan als opdrachtgevers van meerdere liquidaties. Beide mannen zijn op de vlucht en staan op de Nationale Opsporingslijst. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.