Politie wil volgende week 'heftigste actie ooit' gaan voeren

De vakbonden hebben politiemedewerkers opgeroepen om vanaf volgende week vrijdag alleen nog maar bij echt grote nood in actie te komen.

De politiebonden roepen collega’s op om van 14 september (18:00) tot 16 september (23:59) uitsluitend werk met spoed op te pakken en ander werk te laten liggen. 'Het is de heftigste cao-actie ooit', zegt een woordvoerder namens de bonden. 'Maar we moeten deze stap nemen. De situatie is onhoudbaar geworden. Als er nu niets verandert, kunnen we er straks niet meer zijn als de burger ons nodig heeft.'



Het alleen behandelen van spoedzaken, zoals geweldsdelicten, heterdaad en levensbedreigende situaties, heeft ingrijpende gevolgen. Politiebureaus zullen gesloten blijven en de politie verleent geen ondersteuning bij evenementen.



Acties

De politie voert al geruime tijd actie voor een betere cao. In de ogen van vakbond ACP kan de politie door de werkdruk niet voldoende bescherming bieden. Er werd onder meer actie gevoerd met spandoeken en boete-acties.