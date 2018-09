Nu lukt het wél; Dunkin' Donuts vestigt zich samen met ijswinkel in pand De Pijp

IJsketen Baskin-Robbins en Dunkin'Donuts , twee wereldwijd bekende ketens, openen volgende week woensdag samen een vestiging in De Pijp. Opmerkelijk, want op dezelfde plek werden eerder vergunningen voor New York Pizza en datzelfde Dunkin' Donuts afgewezen door stadsdeel Zuid.

'De opening zal uitbundig gevierd worden. De eerste honderd klanten die een halve liter ijs kopen, zullen 31 dagen lang terug mogen komen om gratis ijs op te halen', kondigt Baskin-Robbins de komst van de winkel aan in een ronkend persbericht. De nieuwe winkel wordt een combinatie van een donutwinkel en een ijssalon, iets wat het stadsdeel eerder niet wilde.

Een jaar geleden deed New York Pizza ook een poging om in het pand op de hoek van de Ferdinand Bol en de Albert Cuypstraat een vestiging te openen. Zij kregen toen geen vergunning van de gemeente omdat er op de locatie geen fastfoodketen diende te komen. Dat leverde een uitgebreide gang naar de rechter op waarbij de gemeente uiteindelijk aan het langste eind trok.

Daarna deden eerder dit jaar Dunkin' Donuts en Baskin-Robbins al een poging om gezamenlijk het pand te bemachtigen. De twee zijn onderdeel van het zelfde moederbedrijf. Er werden al posters opgehangen, maar dat was voorbarig. Een eerste vergunningsaanvraag werd toen doet Zuid afgewezen. Ook zij kregen geen vergunning omdat het zou gaan om fastfood.

Aanpassingen

De gemeente laat nu in een reactie weten dat er genoeg aanpassingen zijn gemaakt om wel een vergunning te krijgen. 'De eigenaar heeft zich aangepast aan de voorwaarden die voor deze plek gelden en waar het stadsdeel aan vasthoudt. Nu die aanpassingen zijn gedaan, past het in de regels voor deze plek en zijn we als overheid ook gehouden de vergunning te verlenen.'