Gebroken tanden door ernstige mishandeling in club Lijnbaansgracht

De politie is op zoek naar twee mannen die een 22-jarige man tijdens het uitgaan in het centrum hebben mishandeld. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen tegen zijn hoofd en hield hier een paar gebroken tanden en een hoge tandartsrekening aan over.

De vechtpartij ontstond op donderdag 17 mei rond 4.00 uur in de ochtend door een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de twee verdachten. In een club op de Lijnbaansgracht stond het slachtoffer op de trap bij de toiletten. De jongen kon geen kant op tijdens de woordenwisseling en één van de verdachten haalde flink uit naar het slachtoffer. Na de eerste klap volgden er nog meer, onder andere van de tweede verdachte.

De politie geeft bewust de beelden van de klappen niet vrij, omdat deze als schokkend ervaren kunnen worden. 'De heftigheid van de beelden is ook te merken aan het letsel, er zijn meerdere tanden afgebroken bij het slachtoffer, dan krijg je wel hevige klappen op je gezicht', aldus een woordvoerder van de politie in het AT5-programma Bureau020. 'Het slachtoffer is inmiddels hersteld, maar heeft wel een heftige ervaring achter de rug en een hoge tandartsrekening.'

De politie is op zoek naar de twee mannen die het slachtoffer hebben toegetakeld. De jongeman die begon met de mishandeling heeft opvallende tatoeages in zijn nek, op zijn handen en vingers, droeg op de desbetreffende avond een bruin leren jack, grijze capuchon trui en een pet. De tweede verdachte heeft kort gemillimeterd haar, een korte stoppelbaard en droeg een donkere jas met een merkembleem op de linkermouw. Nadat zij de club in het centrum verlieten, liepen ze richting het Leidseplein.

Heb je één van deze twee mannen gezien of heb je meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.