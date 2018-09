Lekker tot jezelf komen met de eerste mindful-triatlon in Flevopark

Vijf kilometer lopen, anderhalf uur yogaën en een half uur mediteren. In deze volgorde finish je de eerste en enige 'Mindful Triathlon' ter wereld die op zaterdag 15 september wordt gehouden in het Flevopark.

Overigens is het niet een 'echte' triatlon. In plaats van zwemmen en wielrennen wordt er dus geyogaad en gemediteerd. Lekker luchtig.

Initiatiefnemer van dit evenement is de Duitse organisatie Wanderlust 108. Met de Mindful Triathlon 'gunt' Wanderlust naar eigen zeggen mensen de kans om tot rust te komen en de 'mindful movement' te vieren. Het evenement wordt naast Amsterdam ook gehouden in andere Europese steden zoals Parijs, Milaan, Londen en Rome.



Behalve de triatlon is er nog een ruim aanbod aan andere activiteiten. Voor de mindful-atleten bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops zoals acroyoga, tarotlezen of aroma flow. Daarnaast kunnen de verlichte sporters ook een bezoekje brengen aan de verschillende merchandise-winkels die rondom het evenement zweven.



Overigens kosten de entreekaarten gewoon 39 euro.