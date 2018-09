Bewoners Johan Huizingalaan na vierde beschieting: 'Ik kan er maar niet aan wennen'

Voor de vierde keer in minder dan een maand tijd is een pand aan de Johan Huizingalaan beschoten. Bewoners hebben geen idee wat de reden is voor het geweld en maken zich zorgen over de veiligheid in de buurt.

'Het is verschrikkelijk. De vierde in een korte periode. De buurt wordt er zo ook niet fijner op natuurlijk', aldus een bewoner. Een andere man is ook onder de indruk van wat er is gebeurd. 'Het is schrikbarend. Ik werk hier in de wijk en kan hier maar niet aan wennen.'

Lees ook: Restaurant Johan Huizingalaan vermoedelijk beschoten; politie doet onderzoek

De bewoners van de wijk hebben geen idee wat de reden van de beschietingen is. 'Ik zou het echt niet weten', laat een vrouw weten. 'Het zijn wel een beetje de zelfde soort zaken, maar ik heb geen idee wat de reden is', vertelt een buurtgenoot. 'Het zijn wel gewoon mafkezen natuurlijk die dit doen.'

Lees ook: Derde incident Johan Huizingalaan in vier dagen: 'Lijkt wel Wilde Westen hier'

Het restaurant aan de Johan Huizingalaan, nabij het Sierplein, was vanochtend de locatie van een groot politie-onderzoek. In de ruiten van het etablissement waren gaten te zien. De politie vermoedt dat het pand vanochtend om 02.50 uur is beschoten.