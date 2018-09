Ajax - Groningen op losse schroeven door politieacties: 'We hebben contact met Ajax'

Het is nog maar de vraag of de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen volgende week zaterdag door kan gaan. Aangekondigde politieacties gooien mogelijk roet in het eten.

Politievakbond ACP kondigde vandaag aan dat volgende week mogelijk harde politieacties volgen in een slepend cao-conflict. Die acties houden in dat agenten alleen nog maar in actie komen in noodgevallen. Inzet bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden, zit er niet in.



En dat heeft mogelijk gevolgen voor Ajax - FC Groningen. Die wedstrijd moet volgende week zaterdag worden gespeeld. 'We hebben de berichten ook gelezen en zijn het nu aan het navragen', reageert Bas Kammenga van FC Groningen tegenover RTV Noord. 'Onze veiligheidscoördinator heeft contact met Ajax. Het is voor ons een uitwedstrijd, dus het is even afwachten. Ik verwacht vandaag nog geen duidelijkheid.'