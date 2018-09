Hardwell sluit carrière af tijdens ADE in Ziggo Dome

DJ Hardwell hangt zijn draaitafels aan de wilgen. De wereldpopulaire DJ zal voor het laatst live te zien zijn op 18 oktober tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) in de Ziggo Dome.

Hardwell wil zich meer gaan focussen op zijn privéleven. 'Ik wil meer tijd gaan besteden aan mijn familie en vrienden. Het leven als Hardwell geeft mij te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht', zegt de DJ op zijn Facebook-pagina. 'Daarom heb ik besloten om al mijn interviews, deadlines en releasedata af te zeggen.'

'Ik blijf gewoon muziek maken'

Hardwell zal wel muziek blijven produceren. 'Ik blijf gewoon muziek maken en zal dat nooit laten gaan. Mijn doel is nog steeds om verbinding te zoeken met mijn fans.'

Hardwell met Metropole orkest bij ADE

Hardwell gaat samen met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome een uniek optreden geven tijdens het Amsterdam Dance Event. De show krijgt de naam Symphony: The Global Revolution of Dance en zal een muzikale reis langs 40 jaar dancemuziek zijn.