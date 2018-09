Studenten in vakantiepark: 'Ze kunnen fitnessen, zwemmen en schommelen'

Vanwege een tekort aan studentenkamers wordt er gezocht naar creatieve oplossingen. Daarom wonen er sinds een week 100 internationale studenten op een vakantiepark in Halfweg.

'Het is lastig om elke dag naar de universiteit te gaan, maar de sfeer is goed', zegt Henry Mangaya, een 18-jarige Belgische student die in het vakantiepark woont. 'Dit is niet het plaatje dat ik in mijn hoofd had. Ik stelde mij drukke straatjes voor. Ik ben wel verrast hoe mooi de omgeving is en hoe schoon de huisjes zijn', zegt Akos Erdosi.

'Ze kunnen hier bijna alles'

25 van de bijna 300 huisjes wordt bewoond door studenten. De manager denk dat de studenten het wel naar hun zin hebben op het park. 'Ze kunnen hier fitnessen, zwemmen en zelfs schommelen. Ze kunnen hier bijna alles', zegt parkmanager Teun Jansen.