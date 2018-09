D66: deur met salafisten helemaal dichtslaan te fors

D66-voorman Reinier van Dantzig is tegen samenwerking met salafistische organisaties in de stad, 'maar de deur helemaal dichtslaan zoals nu uit de brief van Halsema blijkt, dat vind ik te fors', zo zegt hij vanavond in AT5's Park Politiek.

Burgemeester Halsema wil geen samenwerking met salafistische organisaties in de stad. 'Daar zet ik een streep in het zand', zei ze gisteren tijdens een verhit debat op de Stopera over de aanpak van radicalisering. Ze is op zoek naar andere netwerken van vrouwen en jongeren.

'Deur dichtslaan te fors'

D66-voorman Reinier van Dantzig plaatst in Park Politiek kanttekeningen bij dit resolute voornemen. Van Dantzig: 'Laat ik beginnen met dat iedereen die er opvattingen op na houdt waarbij vrouwen en lhtbi'ers als minder worden gesteld, dat vind ik eng en daar kijk ik met argwaan naar. Tegelijkertijd wil ik zeggen dat de deur helemaal dichtslaan, zoals nu uit de brief van Halsema blijkt, dat ik dat echt te fors vind.'

Van Dantzig wil van Halsema weten wat er nu echt gaat veranderen. Want hoewel hij tegen samenwerking is, vindt hij wel dat er enige mate van dialoog moet blijven, zeker als er veiligheidswinst valt te behalen. Hij geeft daarbij een voorbeeld van een orthodoxe imam die een jongere behoedt voor radicalisering. 'Daar zie ik winst in, en die veiligheidswinst wil ik boeken.'

'Streep in het zand'

De VVD is daar minder in geïnteresseerd. Wat hen betreft wordt er op geen enkele manier zaken gedaan met salafistische organisaties in de stad. Raadslid Marianne Poot: 'Ik ben ontzettend blij met die streep in het zand, precies de streep die wij ook altijd trekken. Door samenwerken legitimeer je ze eigenlijk en ik vind dat je dat niet moet doen. Organisaties die onze samenleving zo duidelijk afwijzen, en dat vaak met dreiging en dwang naar anderen, daarvan zeg ik; daar moet je niet mee samenwerken.'

Over het voorbeeld van de orthodoxe imam die een jongere behoedt voor radicalisering zegt ze: 'Dat vind ik de plicht van iedere Amsterdammer.'

'Niet van je afduwen'

DENK denkt juist dat Amsterdam door het uitsluiten van samenwerking onveiliger wordt. Volgens partijleider Mourad Taimounti moet je salafisten 'bij je houden en niet van je af duwen', zodat ze jongeren juist kunnen behoeden voor radicalisering. Volgens hem een koers die ook in andere Europese hoofdsteden wordt gevaren.

