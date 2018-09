Jonge ontwerpers verbazen Fashion Week met bonte stoet

'Lichting' heette de show vanavond van de Amsterdam Fashion Show waarbij veertien jonge ontwerpers met hun collectie streden om de prijs van 10.000 euro. En zoals het hoort bij een modeshow was het een bonte stoet, er kwam onder meer een tent langs, een koelkast en een wasrek.

Belangrijker voor de jonge honden was het platform waar ze zich mochten laten zien aan de echte modewereld. De prijs ging uiteindelijk naar Ferry Schiffelers.

Hij liet zich inspireren door zijn liefde voor vrouwen en zijn fascinatie voor begrafenissen. 'Ik heb veel mensen snel achter elkaar verloren en ik vond het heel jammer dat niemand zich meer letterlijk kleedde in de emotie om een soort van saamhorigheid te creëren.'



Holleeder-collectie

Matthieu Jonker had misschien wel de 'meest actuele' collectie, hij baseerde zich op het familiedrama Holleeder. Jonker is net afgestudeerd aan de modeacademie in Rotterdam en liet zich inspireren door Willem, Astrid en Sonja. 'Het is zo'n aangrijpend verhaal met heel veel drama en ook wel dramatiek. Het heeft hele duidelijke beeldtaal die het verschil aangeeft tussen de boven- en de onderwereld.'