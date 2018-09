Buurtbewoners vieren behoud Stadionplein met speciaal liedje

De Stadionbuurtbewoners zijn maar al te blij dat hun Stadionplein niet verandert naar het Johan Cruijffplein. Dat werd vanavond gevierd met een speciaal liedje.

Het vrolijke strijdlied 'Oh Stadionplein' werd gezongen op de melodie van 'Oh Waterlooplein'. De teksten zijn direct en uitgesproken. 'Oh Stadionplein, oh Stadionplein. Ik vind Johan Cruijff een mooie naam, een voetballer met wereldfaam. Een held voor ieder die hem kent, niks mis met die vent.'

Het Johan Cruijffplein

Het Stadionplein omtoveren tot het Johan Cruijffplein leek de gemeente de perfecte manier om de overleden voetballer te eren. Echter zagen de Stadionbuurtbewoners dat niet zitten. Vorig week werd bekend dat het Stadionplein definitief niet zal hernoemd worden naar Johan Cruijff.