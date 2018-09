De Nutella-explosie: Hoe het centrum vol wafelwinkels kwam

Het is zomer 2009, een periode vol protesten tegen 'vertruttende' regulering. Eén sympathieke Jordanese ijssalon met een vergunningsprobleem moet gered worden. Onder druk van bewoners, de media en de gemeenteraad neemt het bestuur van stadsdeel Centrum een besluit waardoor de binnenstad nu vergeven is van ijs, wafels en chocoladepasta.

In deze terugblik staat Oud-PvdA-stadsdeelvoorzitter Els Iping, destijds hét gezicht van de vertrutting, weer tegenover grote rivaal VVD'er Eric van der Burg, die haar tot zijn favoriete politieke boksbal maakte.



Eigenaresse van Monte Pelmo Angela Aversteeg zat destijds tussen de strijdende partijen in. Ze zag het voor haar ogen mis gaan toen stadsdeel Centrum besloot dat haar ijssalon gered zou worden door het vergunningvrij maken van ijsverkoop. Deze drie hoofdrolspelers vertellen het verhaal van de oerknal van de Nutella-explosie.



Nog steeds gedoe in het centrum

Na de stop op toeristenwinkels in de binnenstad die in oktober 2017 werd afgekondigd, zijn er tientallen vergunningen geweigerd. Maar ook nu is het voor de gemeente nog steeds niet eenvoudig om te bepalen wie een vergunning krijgt en wie niet, zo bewijst de strijd tussen stadsdeel Centrum en viswinkel The Seafood Shop in de Leidsestraat.