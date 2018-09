Stadsdeel: Tientallen winkels aangepakt sinds toeristenwinkelstop

Sinds het stadsbestuur een stop op toeristenwinkels in het centrum afkondigde, zijn er tientallen winkels aangepakt. En de controles schrikken potentiële ondernemers af, meent stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate.

Sinds het besluit wordt er door het stadsdeel gewerkt met twee inspecteurs die ondersteund worden door een afdeling van tien mensen. 'Heel veel mensen denken dat wij dus echt winkels kiezen, maar dat is natuurlijk niet zo. Dan wordt het voorkeursbeleid of willekeur, en dat is juist niet de bedoeling', vertelt Ten Bruggencate.

Illegale formule

Eén van de winkels die slachtoffer werd van de dadendrang van het stadsdeel was The Seafood Shop. Het pand aan de Leidsestraat onderging al een grote verbouwing toen het besluit werd genomen. De formule, vis verkopen voor thuis én om direct op te eten, was illegaal en het verhaal toont daarmee opvallende gelijkenissen met dat van ijssalon Monte Pelmo.

Het familiebedrijf liep in 2009 tegen hetzelfde probleem aan als The Seafood Shop nu. AT5 maakte een terugblik op hoe die zaak daarom gesloten dreigde te worden. De kwestie werd toen 'opgelost' toen het stadsdeel besloot alle ijsverkoop vergunningvrij te maken. Gevolg: het wemelt nu van de ijs-, wafel- en Nutellawinkels in de binnenstad.

Het geval is berucht onder politici, ook bij Ten Bruggencate: 'Dat gaan we nu niet doen.' En over de illegale formule van The Seafood Shop: 'Dan zijn we er bang voor dat heel veel winkels die dat gaan doen juist bezoekers aantrekken en niets meer voor de bewoners verkopen. Dat een normale winkel in een soort horecazaak verandert.'

Er loopt nog een bezwaarprocedure, De Visscher van The Seafood Shop denkt kans te maken omdat het verbod op mengformules werd afgekondigd toen hun verbouwing al was begonnen.

Want net als Monte Pelmo op dezelfde voet verder mogen, dat is het doel. 'Ik begrijp het probleem van de gemeente maar eigenlijk zijn we begonnen met het idee van de mengformule. En daar hebben ze halverwege in één keer een streep doorheen gezet.'

En op de vraag of De Visscher achteraf gezien iets anders zou doen, zegt hij veelzeggend: 'Ik was niet begonnen. Ik zit toch echt niet te wachten op dit, op jullie en dat gedoe met de gemeente.'