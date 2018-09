'Rivercruise rederijen verantwoordelijk voor uitbuiting en mensenhandel'

Rivercruisebedrijven buiten hun personeel dikwijls uit en zijn in sommige gevallen zelfs verantwoordelijk voor mensenhandel.

Dat blijkt uit onderzoek gedaan door Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, radioprogramma 'Argos' en dagblad Trouw. Uit gesprekken met werknemers en inzage in hun contracten en loonstrookjes blijkt dat zij werken onder erbarmelijke omstandigheden.



Uiterst voordelige constructies

Zo maken ze dagelijks gedwongen overuren, zijn niet zeker van vrije dagen en krijgen bar weinig betaald. Eén horecamedewerker kreeg slechts 1100 euro uitbetaald voor een maand waarin hij minstens 11,5 uur per dag werkte.



Volgens Ad Hellemons, directeur van de overkoepelende organisatie van Europese politie te water Aquapol, werken de rederijen met uiterst voordelige constructies en maken daarbij slim gebruik van de Europese regelgeving.



De bedrijven die in Amsterdam aanmeren zijn gevestigd in Zwitserland en werven hun personeel via uitzendbureaus op Malta en Cyprus, waar ze bijvoorbeeld geen minimumloon kennen.



Onmogelijk om te controleren

'Achter veel schepen gaan complexe juridische en financiële constructies schuil. Denkend: hoe kan ik dat het voordeligst organiseren. Ze weten: dit is voor controlediensten een mission impossible om boven water te krijgen.', vertelt Hellemons.



In het afgelopen jaar legden 2000 rivercruises aan in Amsterdam. Dit jaar zullen er naar schatting in totaal 2200 schepen hun ankers laten zakken in het IJ.