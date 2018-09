Nieuw VVD-Kamerlid direct onder vuur om tweet over Sylvana Simons

Thierry Aartsen uit Breda moet nog beginnen als Tweede Kamerlid, maar de VVD'er ligt nu al onder vuur. Twee jaar geleden moest hij hartelijk lachen om pesterijen aan het adres van Sylvana Simons.

Het Brabantse gemeenteraadslid volgt binnenkort Jeanine Hennis als parlementariër. Maar hij krijgt nu al veel kritiek om een twitterbericht dat hij eind 2016 plaatste. 'Een heerlijk Avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en Ow Sylvana van Rob van Daal door de speakers. #humor', schreef hij toen inclusief een emotic dat moest huilen van het lachen.

Een heerlijk Avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en "Ow Sylvana" van Rob van Daal door de speakers. #humor ? — Thierry Aartsen (@ThierryAartsen) November 18, 2016

In het carnavalsliedje van Rob van Daal krijgt Sylvana Simons onder ander te horen dat zij moet emigreren en een 'zielepiet' is. Simons werd indertijd veel beledigd en kreeg zelfs doodsbedreigingen. Sinds begin dit jaar is zij gemeenteraadslid in Amsterdam.

Critici vinden de VVD'er ongeschikt om als Tweede Kamerlid aan de slag te gaan. Maar Aartsen vindt dat overdreven. 'Ik ben wie ik ben. Als mensen het nu nodig vinden om mijn 9.000 tweets van de afgelopen jaren te gaan doorspitten omdat ik nu Tweede Kamerlid wordt, dan moeten ze dat vooral doen', zegt hij tegen het BN De Stem.