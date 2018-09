Jeugddetentie voor volwassen winkelovervaller met vuurwapen

Een volwassen winkelovervaller is veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk. De rechter denkt namelijk dat de man door een psychische stoornis en cannabisgebruik beïnvloed werd.

De 22-jarige man overviel op 24 maart 2017 de Kijkshop aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Daarbij bedreigde hij een medewerkster met een vuurwapen. Ook een maand later gebruikte hij een pistool toen hij de Kruidvat op het Bos en Lommerplein beroofde. Hij richtte zijn wapen op een cassière en riep: 'Geef me het geld! Doe gewoon, doe gewoon!' Bij die overval liet hij zijn vingerafdrukken achter op een reep chocola.

De crimineel werd ook verdacht van een overval op de Used Products aan de Jan van Galenstraat, die vorig jaar vaker het doelwit was van criminelen. Hoewel hij enkele uren na die overval een telefoon in zijn bezit had die bij de beroving buit was gemaakt, vond de rechter dat voor dit feit te weinig bewijs was om de man te veroordelen.

Psychotisch

De overvaller ontkende in de rechtbank dat hij de dader van de verschillende overvallen was en toonde dus ook geen spijt. Hoewel hij volwassen is en met een vuurwapen meerdere winkelmedewerksters bedreigde, hoeft hij maar een half jaar de cel in.

'De man heeft een stoornis in het autismespectrum en gebruikt cannabis waardoor hij mogelijk soms psychotisch is: zijn stoornis en cannabisgebruik zijn vermoedelijk van invloed geweest tijdens de overvallen', licht de rechtbank toe. 'De rechtbank past jeugdstrafrecht toe omdat hij door zijn stoornis niet altijd oorzaak en gevolg overziet. Een gestructureerde, pedagogische aanpak lijkt de beste manier om de kans op herhaling te verkleinen.'