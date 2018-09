Oud-politiebaas wil verbod op raamprostitutie in hele stad

Joop van Riessen, oud-hoofdcommissaris en tegenwoordig thrillerauteur, wil raamprostitutie in de hele stad verbieden.

Mensonterend, vindt Van Riessen het. Dronken toeristen die naar de dames kijken en de meest smerige opmerkingen maken. 'Het beeld is altijd: De Wallen zijn er, zullen er eeuwig zijn en als er problemen zijn dan nemen we wel maatregelen', stelt hij. 'Maar je blijft af van De Wallen. Alsof het de kluizen van De Nederlandsche Bank zijn. Want daar kom je niet aan. En dat is gek.'

Lees ook: 'Prostituees op De Wallen hebben flinke schulden'

Van Riessen wil niet alleen een verbod op raamprostitutie op De Wallen, maar in de hele stad. Maar voorstanders van de raamprostitutie vrezen dat je dan juist mensenhandelaren en foute pooiers helpt. 'Dat is onzin, dat is kul. Want vrouwen komen hiernaartoe vanuit de hele wereld omdat het beeld is dat ze hier mogen werken achter de ramen. Dat is het beeld. En als dat weg is, dan komen ze niet meer hiernaartoe.'

Lees ook: The Bridge-actrice fel tegen prostitutie op De Wallen

De oud-politiechef hoopt dat Femke Halsema de Amsterdammers om hun mening vraagt. 'Ik gok dat 80 procent zegt: burgemeester, houd daar nou eens mee op', aldus Van Riessen.