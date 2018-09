City Swim gaat niet door: 'Waterkwaliteit onvoldoende'

De jaarlijkse City Swim door de Amsterdamse grachten gaat morgen niet door. De waterkwaliteit is onvoldoende waardoor de gezondheid van deelnemers in gevaar kan komen.

Dat laat de organisatie zojuist weten aan AT5. Morgen zou de zevende editie plaatsvinden, maar in overleg met Waternet en de GGD is besloten dat het evenement niet door kan gaan.

'Door de combinatie van de extreme droogte en de plotseling grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen, is het riool overgelopen. Daardoor is er een grote hoeveelheid vervuild water in de grachten terecht gekomen.' Deze vervuiling is nog niet verdwenen en hierdoor voldoet het water niet aan de zwemwaternorm met betrekking tot de e-coli bacterie.

Bijna 1,5 miljoen euro

Het donatiegeld dat door deelnemers is opgehaald voor Stichting ALS Nederland wordt alsnog morgen overhandigd. De donatieteller staat op dit moment op bijna 1,5 miljoen euro. Deelnemers zijn dan ook nog steeds van harte welkom op het Marineterrein voor de overhandiging. Ook is er een aangepast programma georganiseerd.

'Taaie beslissing'

De stichting betreurt het enorm deze beslissing te moeten nemen. 'Het is een hele taaie beslissing die we hebben moeten maken. De waarden waren zo slecht, dan kan je het risico niet nemen. Zeker niet met kinderen en patiënten met verlaagde weerstand', vertelt Joost 't Hooft, bestuurslid van ASC.

'We kunnen het niet een week verzetten, daar is de operatie te groot voor en dat zou qua vergunningen ook niet lukken. In 2019 staat het weer op de agenda, 2018 geen Amsterdam City Swim.'

Jaarlijks doen duizenden deelnemers mee met de zwemtocht door de grachten. Ze halen daarmee geld op voor de dodelijke ziekte ALS.