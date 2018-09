Vogeldorp viert 100-jarig bestaan: 'Ik wil hier gewoon doodgaan, klaar'

Groot feest vandaag in Vogeldorp: de wijk in Noord bestaat namelijk 100 jaar. 'Geen wijk kan op tegen Vogeldorp', aldus de bewoners.

In 1918 werd het dorpje gebouwd om arbeidersgezinnen een fatsoenlijk onderkomen te bieden, in plaats van een krotwoning. De wijk is gebouwd naar de tuinstadgedachte van de Engelsman Ebenezer Howard: weinig huizen en veel groen.

De huisjes hadden geen badkamer en dus was er een badhuis in het dorp. Greetje Moes, oud-bewoner, kan het zich nog goed herinneren: 'Ik ging op vrijdagavond hiernaartoe. Je moest dan je een kaartje kopen en mocht een bepaald aantal minuten in de douche. Als je een minuutje langer ging dan werd er getikt en moest je er uit.' In het badhuis is nu Museum Amsterdam-Noord gevestigd.

Na dertig jaar zouden de woningen weer worden gesloopt, maar door de strijdlustige bewoners is dat er nooit meer van gekomen. Tegenwoordig maakt Vogeldorp deel uit van het rijksbeschermde stadsgezicht Amsterdam-Noord.